Calcio Dilettanti. La Cittadella ingaggia Guidone e Boschini approda al Cavezzo

La recente frenata che fatto riavvicinare le rivali ha fatto cambiare idea alla Cittadella. Il club, per bocca del suo ds Fantazzi durante la cena degli auguri, aveva annunciato di non voler fare operazioni sul mercato e invece ieri ha ufficializzato l’arrivo di una nuova punta. È Marco Guidone, 37enne attaccante nato a Monza che era alla Clivense in D dove in 16 gare ha segnato 3 reti. Arrivato in Veneto in estate dal Ravenna per portare i gialloblù di Pellissier verso la C, in realtà la Clivense è sest’ultima, in piena zona playout, e così in tanti stanno facendo le valigie. Guidone – che vanta quasi 300 gare oltre 80 reti in C - dunque completa con Falanelli, Ridolfi, Malivojevic e Martinez un super attacco per sognare la D. Ha invece salutato la squadra di mister Salmi l’attaccante 2005 Gabriele Fugallo, ex Primavera del Modena, che veste la maglia della Sanmichelese. Sempre in Promozione il Cavezzo mette in rosa il centrocampista 2001 Luca Boschini (foto) che arriva dal Bondeno. La Quarantolese ha ufficializzato la punta 2003 Samuele Zambelli che arriva dalla Poggese. Tre infine i volti nuovi per la Nextgen: dalla squadra Juniores Elite del Terre di Castelli arrivano il centrocampista 2005 Michele Frazzoni e la punta Cristian Campani (2005), dal Casalgrande ecco il centrocampista 2003 Alessandro Pellati.

Anticipo. Vista la concomitanza col big match Terre di Castelli-Cittadella di domenica 17 a Castelvetro, in Promozione la sfida della Nextgen contro il Vezzano si anticipa a sabato 16 alle 17,30 sempre allo stadio ’Venturelli’ di Castelvetro.

d.s.