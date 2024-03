Calcio Dilettanti, la Coppa di Terza. In casa Levizzano e Monari Nasi sale l’entusiasmo. Si attende la data della finale, ipotesi Castelfranco

La data della finale della Coppa di Terza fra Levizzano (foto) e Monari Nasi sarà decisa nelle prossime settimane dalla Figc di Modena, comunque la partita non sarà fissata oltre il 3 aprile, con l’ipotesi del ’Ferrarini’ di Castelfranco al momento in pole come campo dove si disputerà la sfida.

Come da regolamento le 9 vincenti delle coppe provinciali saranno ordinate in base al piazzamento in campionato nella classifica per eventuali ripescaggi, ma finiranno in classifica dal quindicesimo posto in poi alle spalle delle vincenti dei vari playoff di girone. Il Levizzano ha piegato 3-1 il Baracca in semifinale (gol di Audino, autorete di Bellodi, tris finale di Calaiò), è 5° nel girone ’A’ di Terza e quindi al 99% giocherà anche i playoff visto che il primo posto dista ben quindici punti.

La Monari Nasi ha piegato invece dopo la lotteria dei calci di rigore il San Francesco (2-2 coi gol che portano le firme di Bompani e Paltrinieri, dal dischetto segnano Bosi, Gisoldo, Gargano e Bompani) è invece ancora in corsa anche per vincere il girone ’B’, attualmente seconda a -5 punti dal Sermide a 7 gare dalla fine.

d.s.