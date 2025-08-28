Calcio dilettanti. La punta argentina Rako innesto del Mesola

Non smette di stupire il Mesola, dopo la bella prova di domenica scorsa contro l’Ars e Labor a Ferrara, e mette a segno, all’ultimo momento, l’ennesimo colpo di mercato con l’acquisto dell’attaccante argentino Matias Nicolas Rako, portando così a dieci gli innesti nella rosa a disposizione di mister Oscar Cavallari (foto) per il campionato di Eccellenza. Una punta nata nel 1997, che ha giocato la scorsa stagione al Porto Viro, squadra di Eccellenza veneta, e l’anno prima a St. Georghen nel Sud Tirol.

Stagioni sempre in Eccellenza anche in Sardegna, prima al Li Punto 1976 e poi al Lanusei. Attaccante duttile e capace di adattarsi in tutte le posizioni offensive, dotato di grande carisma ed agonismo, che porterà un maggiore incisività alla zona offensiva della squadra mesolana.

Tutte caratteristiche che ne esprimono un ottimo potenziale delle quali, al di là dell’indiscusso tocco sudamericano, sarà la prova del campo a saggiarne le effettive qualità. Appuntamento quindi a domenica, con il via ufficiale del campionato.