Calcio dilettanti, l’amichevole disputata ad Aulla. Magra Azzurri si illude, poi la Fezzanese dilaga. Roncarà (ex Canaletto) passa in maglia verde

Fezzanese 5 Magra Azzurri 1

FEZZANESE: Scopsi (46’ Mazzola), Moscato (46’ Battistoni), Stradini (46’ De Marco), Battini (46’ Aliboni), Corrado M. (46’ Manfrone), Rossi (46’ Scieuzo), Beccarelli (46’ Corrado S.), Bastianelli (46’ Bruccini), Nicolini (46’ Cesarini), Roncarà, Costa (46’ Scarlino). All. Ponte.

MAGRA AZZURRI: Ricci, Lorieri, Caleo, Barabino, Yaffa, Lazri, Paita, Sbarra, Elhdiy, Pellegri, Bojang. Entrati nel secondo tempo: Ontario, Vecchione, Mameli, Cecchi, Benettini, Malatesta, Ninotti, Benabbi, Montali, Salamina. All. Barletti.

Reti: 32’ Bojang, 45’ (rig.) e 77’ Roncarà, 47’ e 67’ Cesarini, 70’ Bruccini.

AULLA – La Fezzanese si impone 5-1 al ‘Quartieri’ di Aulla con il Magra Azzurri in un’amichevole di preparazione in vista della prossima stagione, che vedrà i verdi in eccellenza e i biancazzurri in Promozione. Il match ha avuto due volti ben distinti: a un primo tempo giocato meglio dai santostefanesi (gol di Bojang e altre occasioni) segue una ripresa dominata dai fezzanoti trascinati da Cesarini e Bruccini. Sblocca al 32’ Bojang approfittando di un errore in disimpegno della difesa fezzanota. Lo stesso Bojang, lanciato da Sbarra, impegna Scopsi. Al 13’ Elhdiy ruba palla a Rossi e tira prontamente ma Scopsi respinge. Al 17’ ancora Elhdiy impegna Scopsi che si ripete al 43’ sempre su tiro di Elhdiy.

Al 45’ pareggia Roncarà su rigore assegnato per fallo di Ricci in area su Nicolini. Al 47’ la Fezzanese ribalta il risultato siglando il 2-1 con un gran gol di Cesarini che via in scioltezza ed infila il portiere. Al 53’ Scarlino spreca da buona posizione. Al 67’ il tris sempre di Cesarini che fa doppietta dopo un abile spunto individuale. Al 70’ il poker di Bruccini da sottomisura su assist di Cesarini. Al 77’ il 5-1 di Roncarà che fa anche lui doppietta con un bel tiro dal limite a girare. All’80’ grande parata di Ontario su punizione di Bruccini.

Intanto continua la campagna di rafforzamento della rosa della Fezzanese che si è assicurata le prestazioni dell’attaccante, classe 2005, Matteo Roncarà proveniente dal Canaletto Sepor. Per lui è un ritorno in maglia verde avendo militato due anni fa nelle file della juniores nazionale. Un altro importante tassello è il rinnovo dell’accordo con il centrocampista, classe 2004, Filippo Beccarelli. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia Calcio e nell’ultima stagione in maglia verde ha dimostrato impegno, serietà e qualità tecniche che lo rendono un punto di riferimento importante della squadra. Ma non finisce qui, in quanto il direttore tecnico Manrico Borrini è al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del mister Giulio Ponte e del suo staff composto dal vice allenatore Alessandro Maggiali, dal preparatore atletico Alessio Devoto, dal preparatore dei portieri Davide Pennacchi e dal collaboratore tecnico Denis Chiappini.

Paolo Gaeta