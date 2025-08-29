Calcio dilettanti, l’amichevole precampionato. Levanto tiene testa alla Fezzanese. Nicolini nel finale decide il match

Levanto

2

Fezzanese

3

LEVANTO: Rollandi (80’ Sartelli), Schiaffino (70’ Ioppolo), Folli (46’ Mastrini), Agrò (46’ Lagaxio), Gargiulo, Bonatti (28’ Moggia), Del Vigo, Monacizzo, Righetti (46’ Callo), Tuvo (46’ Cecchinelli), Rosaia. All. Borghetti.

FEZZANESE: Scopis (65’ Semeraro), Salerno, Manfrone (46’ Stradini), Vietina, Medusei (46’ Corrado M.), Battini (46’ Cidale), Corrado S. (46’ De Marco), Bruccini (46’ Nicolini), Scarlino, Roncarà, Beccarelli (46’ Costa). All. Ponte.

Marcatori: 3’ Salerno, 20’ Righetti, 41’ Medusei, 49’ Del Vigo, 77’ Nicolini.

LEVANTO – Si chiudono le amichevoli di preparazione alla prossima stagione ormai alle porte, con la Fezzanese che domani farà il suo esordio in Coppa Italia di Eccellenza sul campo della Carcarese nella gara d’andata degli ottavi di finale. L’altra sera i verdi hanno vinto 3-2 al ‘Raso Scaramuccia’ con il Levanto che milita in Promozione. Malgrado la differenza di categoria, i padroni di casa hanno disputato un’ottima partita, trascinati dagli ex di turno Del Vigo, Monacizzo e Rosaia mettendo a lungo in seria difficoltà la Fezzanese in campo con i nuovi acquisti: i difensori Lorenzo Salerno, classe 2004, e Alessio Vietina, classe 2003, provenienti rispettivamente da Seravezza Pozzi e Sangiovannese. Il Levanto esordirà in Coppa Italia di Promozione domenica 31 agosto nel derby casalingo contro il Canaletto Sepor.

La gara si sblocca al 3’ per merito di Salerno che segna tap-in riprendendo una respinta di Rollandi. Al 20’ pareggia Righetti in contropiede. Al 41’ i ragazzi di Ponte si riportano in vantaggio con Medusei su assist di Roncarà. Al 49’ il 2-2: Lagaxio di testa chiama Scopis alla respinta, sulla ribattuta Del Vigo segna. Al 60’ un gran tiro di Callo, liberato da una sponda di Lagaxio, esce di poco alto. Al 72’ bello spunto di De Marco che va via in velocità ed il suo destro sibila a lato. Al 77’ il gol partita a fima di Nicolini su assist di Costa.

Paolo Gaeta