CALCIO DILETTANTI: le designazioni arbitrali. Le gare di domani dalla D alla Seconda

Questo il programma gare delle versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria in questa domenica: in Serie D (26ª giornata) alle 14.30 Figline-Seravezza (arbitro Petraglione di Termoli, assistenti Cucci di Trapani e Rallo di Marsala) e Real FQ-San Donato Tavarnelle (Collier di Gallarate, Monelli di Busto Arsizio e Colitti di Cinisello Balsamo); in Eccellenza (25ª) alle 14.30 Camaiore-Geotermica (Solito di Piombino, De Stefano di Empoli e Bellé di Livorno); in Promozione (28ª) alle 15 Viareggio-San Marco Avenza (Baldasseroni di Pistoia, Bua di Pontedera e Noah di Prato) e Pietrasanta-Real Cerretese (Fatticcioni di Carrara, Laci di Empoli e Laganà di Carrara); in Prima categoria (24ª) alle 15 nel girone A Romagnano-Forte dei Marmi (Castrignanò di Pontedera), Capezzano-Unione Tempio Chiazzano(Macca di Pisa) e Corsanico-Giovani Via Nova (Giusti di Livorno) mentre nel girone B Calci-Torrelaghese (D’Auria di Siena); in Seconda categoria (24ª) alle 15 Massarosa-Pontasserchio (Ricci di Carrara), San Vitale Candia-Sporting Camaiore(Buongiovanni di Pontedera) e Lido di Camaiore-Montignoso (Boye di Piombino).