Calcio dilettanti: le ultime trattative del mercato. Ombra è del Casentino

AREZZO

A poche ore dal calcio d’inizio della prima giornata del campionato di Promozione e da una nuova giornata di Coppa in Prima categoria sta per andare in scena un autentico valzer che interessa gli estremi difensori. Andando con ordine, il Casentino Academy non si è lasciato sfuggire l’occasione di tesserare il portiere Ombra (classe 2002) che partito dal settore giovanile del Bibbiena, ha poi difeso i pali della porta del Follonica Gavorrano (in serie D) e Renate (Lega Pro). Poche settimane fa il ritorno a casa accettando l’offerta del Casentino Academy.

A questo punto però il tesseramento di Ombra ha chiuso lo spazio a Gioele Paoli, classe 2005, tra i migliori portieri della categoria sul quale si è posato l’interesse di varie formazioni.

Ed ecco che il Bibbiena pare essersi mosso nei modi e nei tempi giusti. I rossoblù sono prossimi a chiudere con Paoli, pronti ad assicurarsi un estremo difensore di assoluto livello per la categoria. Ma il futuro di Paoli si intreccia con quello di Jacopo Barbagli.

Su quest’ultimo c’era stato l’interesse del Lucignano – che ha poi virato e stretto l’accordo con Matteo Brilli – e adesso quello del Torrita.

I senesi sono interessati a mettere nero su bianco un’intesa con Barbagli che per esperienza e qualità tecniche potrebbe di fatto alzare l’asticella del club azzurro. Questione di ore e poi il mosaico, le tessere del puzzle, andranno al loro posto a dimostrazione che il mercato, anche nei dilettanti, non dorme mai.

M.M.