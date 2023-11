Calcio Dilettanti, l’evento a Roma. La Figc premia Pifferi e Marchesi. I due dirigenti attivi da quarant’anni

C’erano anche due dirigenti modenesi fra i premiati della Figc durante la cerimonia di consegna delle ’Benemerenze’ svoltasi nello scorso fine settimana a Roma.

Enrico Pifferi, direttore sportivo della Sanmichelese e per tanti anni allenatore (fra le altre di Colombaro, Montale, Maranello, Pavullese, Fiorano, Castelnuovo, Cavola, Serra, Modena Est, Gamma Due e Sanmichelese) e Roberto Marchesi, presidente della Monari Nasi, hanno ricevuto il premio per i 40 anni di attività nel mondo del calcio dilettantistico da Gabriele Gravina, presidente della Figc, Giancarlo Abete, numero della Lnd e Vito Tisci, presidente del Settore giovanile scolastico "per il loro fondamentale lavoro di avvicinamento e formazione dei giovani al calcio". Nel complesso sono state premiate 53 società Lnd che hanno raggiunto il traguardo rispettivamente dei 100, 75 e 50 anni di attività; 51 dirigenti che hanno maturato 40 e 20 anni di attività nelle strutture centrali o territoriali e 105 dirigenti di società. Premi speciali sono stati consegnati ad Antonio Cosentino, Gianni Rivera e Massimo Giacomini per i rispettivi ruoli svolti nelle istituzioni calcistiche.

Oltre a Pifferi e Marchesi sono stati premiati con le benemerenze del Settore giovanile scolastico anche Paolo Mandelli, tecnico della Primavera del Modena, il modenese Vittorio Cattani, dg della Reggiana e il presidente Carlo Rossi del Sassuolo.