Calcio Dilettanti. L’ex Modena Melotti saluta il Formigine . Due colpi per il Valsa: La Manna e Asibey

Mauro Melotti ha fatto un passo indietro e da ieri non è più il direttore generale del Formigine. A confermare le voci che era circolate nelle scorse ore è stato il presidente verdeblù Fabrizio Castelli. "È vero, c’è stato un rimpasto nel nostro assetto – ha spiegato – con Alessandro Melotti che accorperà nella sua persona le funzioni anche di Mauro dando continuità al buon lavoro svolto fin qui". Intercettato telefonicamente l’ex tecnico canarino ha confermato il passo indietro, col figlio Alessandro ora figura di riferimento per le questioni tecniche.

Mercato. Due colpi per il Valsa Savignano, che si annuncia fra le protagoniste in Prima ’D’. Il ds Bettuzzi ha chiuso col centrocampista 2006 Alessandro La Manna dal Terre di Castelli e con l’attaccante esterno David Osei Asibey, classe ’91 che arriva dal Crespo dopo aver vestito anche le maglie di Casalecchio, Ph Calcio (13 reti in Terza nel 2021-22) e Athletic Club.

Eccellenza. Fidentina Borgo-Pontenurese finita 4-1 sul campo diventa 0-3 a favolino per la Fidentina ha schierato il giocatore Marzoli squalificato dalla stagione precedente.

Variazioni. In Promozione V. Correggio-Camposanto di sabato si gioca a Rio Saliceto e Camposanto-Solierese di domenica a San Felice. In Prima ’C’ San Damaso-Modenese di sabato si gioca alle 14,30, in Prima ’D’ Lama-Smile di domenica si gioca a Polinago, A. Spm-Vis si gioca a Sant’Anna e Cavezzo-Ravarino è posticipata a lunedì 15 alle 20,30, in Prima ’E’ Appennino-Airone si gioca a Castel d’Aiano. d.s.