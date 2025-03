Calcio Dilettanti. Lo Zenith non fa ricorso e patteggia. Castelfranco, retrocessione a un passo

Lo Zentih Prato non ha fatto ricorso contro lo 0-3 inflittogli dal Giudice sportivo dopo il ricorso della Cittadella (in foto Aldrovandi). Sono infatti scaduti giovedì i termini per il reclamo della società toscana, che come anticipato ha intrapreso da qualche settimana un percorso di patteggiamento con la Procura Federale per vedersi ridotti i punti di penalizzazione per il caso Tempestini: il difensore tesserato irregolarmente ha infatti giocato 15 gare e dunque lo Zenith dovrebbe subire un -15 ma col patteggiamento si dovrebbe dimezzare la pena. Intanto domani in D si gioca la 9^ di ritorno e per la Cittadella c’è la complicata trasferta di Altopascio sul campo del Tau terzo e a lungo in vetta a inizio stagione. Il +3 in classifica arrivato dal Giudice, che ora vale il +6 dalla zona playout, ha dato ossigeno e mister Gori potrebbe anche riavere dopo 2 mesi fra i convocati Aldrovandi e Serra, mentre sono ko Carretti, Tesa e Fontana. Probabile la conferma della squadra che ha battuto il Corticella, con Mora e Guidone che sperano in una maglia dal 1’. Nei toscani ko Lombardo e Greco, bomber Motti (capocannoniere del girone con 16 reti) potrebbe ancora partire dalla panchina come a Fiorenzuola.

Anticipi. Sono 8 le gare in programma oggi (ore 15). In Eccellenza il Castelfranco gioca a Zola contro i bolognesi quinti e in caso di 27esimo ko di fila sarebbe retrocesso in Promozione con 7 turni di anticipo a 28 anni dall’ultima volta: nei biancogialli ko El Hatimi e Lopez, bolognesi privi di Magli, Mannarino e Negri. In Promozione al ’Rognoni’ c’è la sfida playoff fra il Ganaceto sesto e il Campagnola quarto a +3: biancoverdi in emergenza senza Iattici, Goldoni, Dago, Marverti e Bozzani, nei reggiani squalificato Camara, ko Cavicchioli, in dubbio Vlas. Due i derby in Prima: nel girone ’C’ a Castelvetro c’è Corlo-Campogalliano, nel ’D’ Spilamberto-Nonantola. Poi in Seconda ’F’ Modenese-Ubersetto, in Seconda ’G’ J. Finale-Bevilacqua, in terza ’A’ Montefiorino-Union 81, in Terza ’B’ Roveretana-Possidiese, in Terza Bologna Manzolino-Prunaro.

Davide Setti