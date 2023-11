Calcio Dilettanti, mercato alle porte. Quanti estimatori per Sentieri

Si aprirà a dicembre il mercato dei dilettanti ma c’è già tanta carne al fuoco. Sotto i riflettori i giocatori del Formigine, con Puglisi che potrebbe anche partire, più difficile invece l’addio di Pappaianni e Cremaschi che pure hanno offerte, mentre il Terre di Casteli ha messo il mirino su Binini, top scorer verdeblù con 5 reti di questa prima parte di campionato, che però non si muoverà. In Promozione a San Felice l’ottima stagione del difensore Stefano Sentieri (’90) con 3 reti ha messo l’ex Cavezzo al centro di un paio di offerte anche dall’Eccellenza, da valutare anche la permanenza dell’altro centrale Ruopolo. In Prima è vicina al colpo la Madonnina che prenderà il difensore esterno Francesco Boschetti (2002) che il Maranello ha fatto rientrare al Formigine. L’altro ex maranellese Gripshi è sondato da San Felice, Atletico Spm e Rolo, che probabilmente perderà bomber Napoli, su cui si è mossa anche la Fortitudo. Proprio il Maranello cerca un attaccante (occhio alla situazione di Guidetti, appena arrivato a Medolla dove non sta trovando molto spazio) e un centrocampista offensivo.

Variazioni. In Eccellenza Cittadella-Colorno di domenica si gioca al ’Botti’, dove la squadra di Salmi torna dopo oltre un anno (9 ottobre 2022 finì 1-1 con la Piccardo) vista la concomitanza con la gara casalinga del San Damaso, campo di casa della capolista.

Squalifica. La Corte d’Appello ha ridotto di 2 mesi (dal 3 marzo al 4 gennaio 2024) la squalifica del dirigente Dino Fregni (Baracca Beach) visto che non è stata rilevata nessuna condotta di stampo razzista nelle sue proteste verso l’arbitro.

d.s.