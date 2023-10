Calcio dilettanti. Mercoledì la 9ª giornata in Serie D e Promozione

Per le due squadre versiliesi di Serie D (Seravezza e Real FQ) e per le due di Promozione (Viareggio e Pietrasanta) sarà una settimana piena quella che sta per arrivare, con 3 partite in 8 giorni: infatti in entrambi i campionati ci sarà il turno infrasettimanale, valevole per la 9ª giornata, mercoledì 1° novembre.

Intanto il Comitato Regionale Toscana ha comunicato il calendario degli anticipi di Eccellenza e di Promozione del mese di novembre. Ecco il calendario dei prossimi weekend per quanto riguarda i gironi che coinvolgono le squadre versiliesi: sabato 4 novembre in Eccellenza (girone A) ci sarà Fucecchio-Montespertoli; sabato 11 novembre in Eccellenza (A) Valdinievole Montecatini-Pontebuggianese e Sporting Cecina-Lanciotto Campi mentre in Promozione (girone A) Lampo Meridien-Casalguidi e Real Cerretese-Pietrasanta; poi sabato 18 novembre in Promozione (A) Pieve Fosciana-A.G.Dicomano e Viareggio-Lunigiana Pontremolese.