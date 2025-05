Calcio dilettanti: movimenti di mercato per allenatori e direttori sportivi 2025-26

Nei dilettanti inizia a muoversi il mercato allenatori e direttori sportivi per la prossima stagione 2025-26. In casa Lastrigiana, le uscite del direttore sportivo Grani e del tecnico Gambadori sono state compensate con l’inserimento di Michel Cruciani come nuovo direttore sportivo, mentre la panchina è stata affidata all’allenatore degli Juniores Davide Guasti, promosso in Prima squadra.

Anche l’Affrico, dopo un ottimo campionato di Eccellenza nonostante lo spareggio play-off perso con la Rondinella, ha deciso di ripartire riconfermando l’allenatore Marco Villagatti e l’area tecnica guidata da Cristian Prosperi e Furio Marangio.

Riconferme scontate anche alla Rondinella con il direttore sportivo Alessio Mamma (al suo settimo campionato con i biancorossi) e l’allenatore Stefano Tronconi.

Alla Lanciotto Campi, dopo la salvezza ottenuta attraverso lo spareggio play-out, il presidente Maurizio Novelli ha riconfermato pienamente l’allenatore Riccardo Secci. Anche il Grassina riparte con la riconferma dell’allenatore Marco Cellini e con il nuovo direttore sportivo Giorgio Rosadini.

In casa Antella si riparte con l’area tecnica affidata al direttore sportivo Nicola Del Grosso che ha riconfermato in panchina Agostino Iacobelli.

G. Puleri