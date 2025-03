Calcio dilettanti: nel posticipo di Prima categoria ha perso una bella occasione la Rubierese, perdendo a sorpresa con l’ultima. Falk, il sogno di Coppa continua: è in semifinale

Continua il sogno della FalkGalileo nella Coppa di Prima categoria: si vola in semifinale. Ai quarti è arrivata la vittoria ai rigori (5-3) sul Polinago, dopo che nei 90’ era terminata 0-0. La Falk, tramite sorteggio, verrà abbinata in semifinale ad una tra Medolla, Spes Borgotrebbia e la vincente tra Roncofreddo e Calcio Cotignola (che si sfideranno mercoledì).

Rimanendo in tema coppe, andiamo in quella di Terza categoria, il Memorial Presidenti: esulta la Plaza di Montecchio, che vola in finale battendo per 3-1 il Gatta. Mercoledì 9 aprile scopriremo il nome dell’altra finalista, una tra Amici di Davide e Vetto. Tornando al successo della Plaza: Silvi in gol al 15’, poi il momentaneo pari dei granata con Ghirelli (52’). Poi i due gol decisivi: Catania al 72’ e Crispino al 75’.

Spazio anche ai campionati. In Prima categoria, nel girone C (posticipo 25esimo turno), ha perso una bella occasione la Rubierese (42): con una vittoria sarebbe balzata in terza posizione in solitaria, ma ha perso in maniera inaspettata per 2-1 con l’ultima della classe, il Corlo (18). A segno Righi e Manfredini, e per i biancorossi gol della bandiera di Vezzani.

Diverso umore, nel girone D di Seconda categoria, per il Novellara (53). Nel posticipo del 21° turno, vittoria per la capolista per 2-0 sul campo dello Sporting Club Sant’Ilario (26). Il Novellara si spinge, così, a +9 sul San Prospero, e a cinque turni dal termine significa un passo deciso verso il salto in Prima categoria. A segno, due volte, l’esperto Carvisiglia.

Due recuperi disputati in Terza categoria, validi per il 19esimo turno: a vincere sono le due squadre di Cavriago, che sono anche le prime due della classe che, fino alla fine, si daranno battaglia per la prima piazza. Partiamo dallo Sporting Cavriago: è primo con 52 punti, ma con una gara in meno. Ha battuto per 3-1 il Collagna (21): gol di Sonko (doppietta) e Asuenimhen; per gli appenninici Vinceti. Insegue a 51 punti il Calcio Cavriago (ma una gara in più), che ha superato con un 4-2 l’Invicta Gavasseto (19) grazie alle reti di Miracle, La Pica, Rachid e Elsafy (per gli ospiti Zanni e Massaro).