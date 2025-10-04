Calcio dilettanti: nove gli anticipi in programma. Il Luzzara rischia grosso contro il Futura

Sono nove gli anticipi fra i dilettanti in programma oggi. Spicca, in Eccellenza, il match dell’Arcetana (6): alle ore 15 ospiterà il Terre di Castelli (5). In cinque turni i biancoverdi hanno perso un solo incontro, ma non vincono da due turni e la sconfitta è arrivata proprio nello scorso weekend. Con i modenesi è atteso il riscatto. Arbitrerà Bonaventura Corti di Prato.

Due gli anticipi in Promozione, sempre alle ore 15. Nel girone A c’è Luzzara (5) contro Futura Fornovo Medesano (12). Gli ospiti sono una delle più in forma con un inizio sprint con quattro vittorie e una sconfitta in cinque turni. Il Luzzara ha giocato quattro turni e non vince da tre di fila. Dirigerà l’incontro Gabriele Nadini di Modena. Nel girone B, invece, ecco il Masone (10) pronto ad andare a Maranello (5). Gli orange sono partiti molto forte perdendo una sola gara su cinque. Giona Cavallari di Finale Emilia è l’arbitro designato.

Bis di antipasti anche in Prima categoria. Nel girone B, alle 15, l’Atletico Bibbiano Canossa (9) è l’unica a punteggio pieno con un perfetto tre su tre. Cercherà il poker sul campo del Viadana (3), che per ora le ha pareggiate tutte. Arbitro: Thomas Montunato di Modena. In campo, sempre alle 15, anche il girone C con Rubierese (7)-FalkGalileo (7). Due squadre con identico percorso, ovvero due vittorie e un pari, con 4 gol segnati (per la Rubierese 1 concesso e per la Falk 2). L’arbitro è Mattia Monaco di Bologna.

I due anticipi di Seconda si giocheranno alle 15.30. Nel girone B derby tra Sporting Club Sant’Ilario (1) e Gattatico (9). Umori diversi: lo Sporting non ha mai vinto, il Gattatico ha solo vinto ed è a punteggio pieno al pari di un’altra reggiana, la Virtus Calerno. Arbitro: Francesco Basini di Reggio. Nel girone, la Casalgrandese (4) riceverà la visita dell’M.T. 1960 (7). Sfida che si preannuncia equilibrata. Direzione a Roland Bytyci.

Chiudiamo con la Terza. Nel girone A, alle 15.30, due impegni. Il Biasola (0) ha ancora zero punti e ospiterà gli Amici di Davide (3). Marco Deleo di Reggio arbitrerà il match. Il Real Casina Under 21 (1) riceverà il Ramiseto (1). Arbitro: Matteo Buzzell di Reggio.