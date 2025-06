Calcio dilettanti: novità e conferme per AM Aglianese e altre squadre

Il prossimo 1 luglio, quando inizierà la nuova stagione del calcio dilettanti, è sempre più vicino. E le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, entreranno nel vivo. Si parte dalla Prima categoria ed in particolare dall’AM Aglianese, che proprio oggi a mezzogiorno presenterà l’organigramma societario: il direttore generale sarà l’esperto Vincenzo Esposito, con Fabrizio Spagnuolo direttore tecnico, Antonio Lo Iacono direttore sportivo e Alessandro D’Ambrosio responsabile del settore giovanile. A livello di prima squadra, la dirigenza ha ufficializzato un nuovo giocatore a disposizione di mister Mirco Matteoni: si tratta dell’esterno Federico Marseglia, che in passato ha giocato con Valdinievole Montecatini e Firenze Ovest in Eccellenza.

L’Atletico Casini Spedalino del nuovo allenatore Filippo Ermini parte dalle riconferme: il tecnico aglianese potrà contare sul difensore Matteo Tesi. Novità anche in casa CQS Tempio Chiazzano, la nuova società nata dagli sforzi di Unione Tempio Chiazzano e CQS Pistoia: faranno parte della rosa della prima squadra Xhulio Dervishi, Stefano Magnolfi, Lorenzo Palmariello e Klajdi Lakaj. Il Pescia ha confermato il direttore sportivo Umberto Degl’Innocenti.

In Seconda categoria, la Virtus Montale dovrebbe ripartire da Manuel Mari e dal quinto posto della scorsa annata. Nel frattempo, la società ha reso omaggio a Paolo Perugi, l’indimenticato calciatore montalese capace di esordire in Serie A con la Fiorentina negli anni ‘80: il primo Memorial Paolo Perugi di calcio giovanile, disputato nell’impianto di Montale a lui intitolato, si è svolto alla presenza del figlio dell’ex-centrocampista Leonardo, attuale sindaco di Toano.

In Terza categoria, il Sarripoli ha battuto un colpo due giorni fa: Edoardo Alderighi non sarà più l’allenatore della prima squadra, anche se rimarrà nel club con un nuovo incarico. Chiusura con il calcio femminile: Mattia Martini, trentenne dirigente e manager aglianese che può vantare nel palmares la vittoria della Liga con l’Atletico Madrid Femenino (nel 2018/19) ha concluso il rapporto lavorativo con l’Accademia Spal Femminile. Il suo profilo piace però a diverse società della massima divisione.

Giovanni Fiorentino