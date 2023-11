Calcio dilettanti. Novoli, nuovo direttore sportivo. Dopo otto anni ritorna Centelli

Novità nello staff tecnico della Polisportiva Novoli sezione calcio. La società arancioblù ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Centelli che andrà ad assumere il ruolo di ds della squadra dilettanti militante in Prima categoria e della formazione Juniores. A Centelli va il compito di raccogliere la pesante eredità lasciata da Stefano Rossi, passato al Fiesole dopo undici anni e vera e propria icona del club di Via Corelli. Per Centelli si tratta di un ritorno a distanza di 8 anni a Novoli, dove aveva svolto gli incarichi di allenatore e direttore sportivo del settore giovanile. Il nuovo ds ha già iniziato a lavorare con l’obiettivo di rinforzare la prima squadra, guidata dall’allenatore Andrea Lampredi, che sta ben figurando in Prima Categoria e gli Juniores di Michele Zezza, attualmente ultimi nel campionato regionale.