Calcio dilettanti: nuovi allenatori e strategie per la Seconda e Terza categoria

Sono da poco terminati i campionati e già si registrano i primi movimenti dalla Prima alla Terza categoria. In Seconda categoria nuovo allenatore per il Borgo a Mozzano che si affida al giovane tecnico Francesco Passini, nell’ultimo torneo a Fornaci prima di essere sostituito da Moretti. Allenatore entusiasta e motivato, dunque, per i biancocelesti, mentre a Molazzana, sempre in "Seconda", ci sarà Daniele Giannecchini al timone degli amaranto in cerca di rilancio, dopo un’ultima annata non certo entusiasmante.

Interessante novità anche a Fornaci, compagine appena retrocessa in Terza categoria, dove spetterà ad Emanuele Venturelli il difficile compito di guidare i rossoblu, storica società della Media Valle del Serchio, che vuole risalire in fretta. Per l’ex calciatore professionista, prima che allenatore del Ghivizzano e di altre formazioni della zona, un gradito ritorno. Sempre in "Terza" attese conferme a Barga, ancora con Maurizio Salotti a guidare gli azzurri e a Coreglia, con Enrico Lemmi sulla panchina biancoverde per fare meglio della passata stagione ed arrivare più in alto possibile.

Flavio Berlingacci