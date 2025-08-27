Calcio Dilettanti. Nuovi test prima della Coppa Italia

I primi impegni si avvicinano, domenica prossima si gioca il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, ma intanto le compagini locali proseguono il proprio programma di preparazione attraverso altre amichevoli. Nuovo test di prestigio per esempio stasera alle 18 a I Giardinetti di Lamporecchio (il Palatresi di Cerreto Guidi è indisponibile per lavori di manutenzione al terreno di gioco) per la Real Cerretese, contro la Pistoiese di Serie D. Finora i biancoverdi hanno pareggiato 1-1 contro l’ambizioso Mobilieri Ponsacco di Promozione e ceduto di misura al più quotato Tau Altopascio di Serie D, mentre gli arancioni sono una delle grandi favorite per la promozione in C. Alle 19.30 al Brandani (campo in sintetico), invece, il Montelupo di Promozione ospiterà il Ponsacco (Prima Categoria) per la seconda uscita stagionale dopo il convincente 3-0 rifilato sabato scorso ai pari categoria della Fortis Juventus. Alle 20.30 il Ponte a Cappiano (Seconda Categoria) sarà invece di scena a Pescia, squadra del medesimo livello, mentre alle 20.45 al Neri di Castelfiorentino derby valdelsano tra i padroni di casa e il Montespertoli.