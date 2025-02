Calcio dilettanti: oggi alle 18 il recupero sul neutro di Sala Bolognese. Il gioco riprenderà dallo 0-0. Casumaro-Valsanterno, si riparte dal minuto 17

Tempo di recuperi per una ferrarese di Promozione. Il Casumaro recupera questa sera alle 18 la partita con la Valsanterno, rinviata per nebbia. Si gioca sul sintetico di Sala Bolognese, una soluzione che dovrebbe mettere al riparo sia dal terreno di gioco fangoso che dalla nebbia, con il fischio d’inizio anticipato alle 18.

E’ una partita dalle opposte motivazioni: stare a distanza di sicurezza dalla zona playout per i rossoblù di Sergio Rambaldi e per gli imolesi risalire nelle posizioni di vertice. La Valsanterno ha 43 punti, a -5 dalla capolista Mesola, ma vincendo con il Casumaro scavalcherebbe il Valsetta e si attesterebbe al secondo posto.

All’andata si impose la Valsanterno 2-0, le cui potenzialità sono superiori rispetto ai ferraresi, ma il Casumaro può far risultato contro chiunque, come ha dimostrato domenica scorsa portando a casa un punto da Vado, nella trasferta con il Valsetta Lagaro secondo in classifica.

"Abbiamo un po’ di amaro in bocca – ricorda il direttore sportivo Marco Marani – meritavamo di più. Speriamo di rifarci con la Valsanterno, facendo attenzione al loro reparto offensivo, imperniato in Bali, capocannoniere di girone con 17 reti, ma attenzione anche a Tonini, che è vicino alla doppia cifra. Vogliamo l’intera posta, ci servono punti per salvarci il prima possibile. La quota salvezza per noi è a 43 punti, ne abbiamo 31, ce ne servono 12, ma ci sono anche 11 partite a disposizione".

Si riprenderà dal 17’, sul punteggio di 0-0.

Franco Vanini