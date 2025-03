Calcio dilettanti. Oggi cinque anticipi. A Vezzano arriva la Bagnolese

Cinque anticipi oggi (ore 15): su tutti i due di Promozione. Nel girone A, il Vezzano (44) ospita la Bagnolese (31, nella foto mister Andrea Capanni). Sono tre i risultati utili di fila dei gialloblù, mentre per i rossoblù la vittoria manca da tre turni. Arbitra Andrea Lancieri di Imola. Nel B, trasferta d’alta classifica per il Campagnola (48) sul campo del Ganaceto (45). I modenesi non vincono da tre turni e i reggiani arrivano da tre ko di fila, ma in settimana hanno ottenuto il pass per le semifinali di Coppa. Fischia Marino Caiazzo (Reggio).

Doppio anticipo anche in Seconda. Nel girone D il Santos (13) ospiterà il Saxum (20). Per quest’ultimi 7 punti in più, ma anche cinque sconfitte di fila e quindi nulla sarà scontato.

Nel girone E c’è un Real Casina (27) galvanizzato dalla vittoria nel recupero con la Cerredolese. Per mantenere il piazzamento nei playoff servirà una bella gara oggi alle 17,30 sul sintetico di Castelnovo Monti contro il Montecavolo (19).

In Terza il Vetto (31) ospita il Plaza (30).

Si sono giocati due recuperi del 16° turno. In Seconda (D) il San Prospero (31) ha battuto in trasferta la Virtus Bagnolo (11) 4-2. Per i locali Iodice in apertura e Grisendi in chiusura, in mezzo le reti ospiti di Parenti (2), Venturelli e Akari. In Terza successo del Calcio Cavriago (42) sul fanalino Ramiseto (12): 3-1 con gol di Ait Lhaj, Obi e Harit (per gli appenninici un autogol). Cavriago ora a -3 dalla capolista Sporting Cavriago, ma con una gara in meno.