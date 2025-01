CALCIO DILETTANTI: oggi due anticipi, spicca il derby quattro castella-barcaccia. Allenatori irrequieti: squalificati Ferraboschi, Manfredini e Ferretti

Sono due gli anticipi di oggi, entrambi in Prima categoria. Nel girone B ecco il derby tra Quattro Castella e Barcaccia, con fischio d’inizio alle 15 (arbitra Lorenzo Roncaglia di Piacenza). Il Quattro Castella ha 17 punti, è nei playout ma la zona salvezza diretta è un punto sopra: nelle ultime 12, però, ne ha vinta solo una. Se la passa peggio la Barcaccia: è ultima con 10 punti, al pari del Real Sala Baganza. La squadra, però, è in ripresa: nelle ultime 4 ha perso solo una volta.

Anticipo anche nel girone C: la FalkGalileo riceve, alle 15, il Viadana. Arbitra Jacopo Manganiello di Modena. La Falk ha 22 punti e nelle ultime 5 ne ha persa solo una: i playoff distano 6 punti e una vittoria li avvicinerebbe, in attesa delle gare di domani. E il Viadana? Ha 16 punti e lotta tra le zone playout e salvezza. Solo una vittoria nelle ultime dieci.

Squalifiche. In Eccellenza stop fino al 7 febbraio per mister Ferraboschi (Rolo) "per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del primo assistente dell’arbitro". Un turno a Notari (Brescello/Piccardo) ed Errichiello (Correggese). In Promozione una gara a mister Manfredini (Campagnola). Fermato fino al 24 gennaio mister Ferretti (Montecchio) "per gravi proteste nei confronti dell’arbitro". Un turno a Formisano (Bibbiano/San Polo), Zavaroni (Bagnolese), Carnevali (Masone), Barilli e Previato (Campagnola), Marmiroli (Montecchio) e Malavolti (Riese).