Calcio dilettanti: oggi è record di anticipi, ben nove dall’Eccellenza alla Terza categoria. Doppio appuntamento In Promozione: Masone-Boretto e Fiorano-Baiso/Secchia. Gran derby salvezza al ’Torelli’: lo Sporting sfida l’Arcetana

Mai così tanti anticipi del sabato nei dilettanti: ben nove, dall’Eccellenza alla Terza.

Partiamo dalla "Serie A" dei dilettanti: dopo cinque gare senza vittorie lo Sporting Scandiano (18) ospita l’Arcetana (23) che non se la passa tanto meglio, visto che non vince da quattro turni (tre sconfitte e un pari). Al "Torelli" derby con in palio punti pesanti per salvarsi: arbitra, dalle ore 15, Alessandro Manno di Torino.

Doppio appuntamento in Promozione, sempre alle 15: nel girone A il Masone (22), rivitalizzato dalla vittoria scorsa, riceverà la visita del Boretto (27) che, invece, non vince da cinque turni. Fischietto affidato ad Andrea Meloro di Parma.

Poi il girone B: un Baiso/Secchia (32) in difficoltà (tre sconfitte di fila, non vince da cinque partite) andrà sul sintetico di Fiorano (18), coi modenesi che arrivano da un kappaò. L’arbitro sarà Alex Domeniconi di Faenza.

Una sfida in Prima categoria, sempre alle ore 15: i penultimi Original Celtic Bhoys (10) ospiteranno il Boca Barco (23). Gara forse più importante per gli Original, che sono a ben 8 punti dalla zona salvezza diretta. Arbitro: Alessio Barigazzi di Reggio. Sono tre, invece, gli antipasti previsti dal menù della Seconda categoria. Nel girone B il Gattatico (21) giocherà in casa col Fulgor Fiorenzuola (10): direzione di gara affidata a Luca Adorni di Parma, e si gioca alle ore 14.30. Passiamo al girone D: l’Fc 70 di Sant’Ilario (12) riceverà il Rapid Viadana (21). Reggiani reduci da una sconfitta: si gioca alle 14.30 e arbitrerà Vincenzo Saggiomo di Reggio Emilia. Infine, ecco il girone E: la sfida Puianello (13)-Casalgrandese (17) mette in palio punti per la zona playout. In grande ripresa i locali, con tre vittorie nelle ultime quattro: tre sconfitte nelle ultime quattro, invece, per la squadra di Casalgrande. Si gioca alle 14.30: arbitro designato Nicholas Pedrini di Reggio Emilia.

Chiudiamo con le due partite di Terza categoria. Nel girone reggiano ecco (ore 14.30) Fogliano (15) contro Amici di Davide (23). Entrambe vogliono riprendersi dopo le recenti sconfitte: arbitrerà Roland Bytyci di Reggio Emilia.

Nel girone modenese si scende in campo alle ore 15: il fanalino di coda Union Sozzigalli (5) pronto ad ospitare la Gualtierese (12). Arbitro: Jean Flobert Dountio Kenfack di Modena.

g.m.