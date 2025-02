Calcio dilettanti: oggi in programma sette anticipi. Impegno complicato per Scandiano. Luzzara-Montecchio per la svolta

Sono sette gli anticipi odierni, e partiamo dall’Eccellenza: impegno molto complicato alle ore 15 per lo Sporting Scandiano (19), che dovrà ospitare il Calcio Zola (42). I rossoblù di casa sono terz’ultimi, con la zona salvezza a -5, e non vincono da sei partite (l’ultima volta il 15 dicembre). Lo Zola arriva da una sconfitta, ma è una notizia: quella arrivata in casa con l’Agazzanese è la prima di tutto il torneo per i bolognesi, che sono terzi a -7 dalla vetta. Arbitrerà Alessandro Cappello di Imola.

Poi il girone A di Promozione: il Luzzara (32) è pronto a ricevere (alle 15) la visita del Montecchio (30), in una gara tra due reggiane che sono un po’ nel limbo della classifica. Entrambe sono reduci da una sconfitta; arbitrerà Emanuele De Luca di Piacenza.

Si gioca anche in Prima categoria: nel girone C ecco Campeginese (15)-Viadana (19), un vero e proprio scontro salvezza (ore 15). Entrambe sono nei playout, e per i reggiani la zona della permanenza è a ben 8 punti. I ragazzi di Campegine arrivano da tre sconfitte e non vincono dal 18 dicembre; stessa identica data dell’ultimo successo del Viadana. Arbitro: Giuliano Petillo di Reggio Emilia.

Sono due, invece, gli anticipi in Seconda categoria. Nel girone D, il Reggiolo (24) si prepara a ospitare la Virtus Mandrio (33). Una gara da primissime posizioni: i biancorossi sono quinti e sgomitano per un piazzamento nei playoff, mentre i gialloverdi vincendo aggancerebbero in vetta per un notte il Novellara. Direzione di gara affidata a Robert George Floria di Reggio Emilia (si gioca alle 14.30).

Stesso orario anche per l’altro incontro: nel girone E ecco Consolata (15)-Borzanese (22). I primi sono in zona playout; i ragazzi di Borzano, invece, non vincendo negli ultimi tre turni sono scivolati a -1 dai playoff, e puntano di rientrarci. Arbitrerà Yassine Lassouli di Reggio Emilia.

Bis di antipasti, infine, pure in Terza. Nel reggiano in campo la capolista Sporting Cavriago (38), che riceverà il Rivalta (30), terzo in classifica. Un match di primo livello per la categoria: fischietto a Hicham Naili di Reggio Emilia. Nel modenese (girone B) gioca il Fosdondo (12): sfida salvezza, alle ore 15, in casa col Real Montale (11). Arbitro: Ruggiero Battaglia di Modena. g.m.