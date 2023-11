Calcio dilettanti. Oggi sei anticipi. Derby a Cavriago

Il big match del giorno (sono sei gli anticipi di questo sabato) è in Promozione: nel girone B saranno di fronte Atletic Cdr Mutina (19) e Vezzano (12). Fischierà, alle 15, Luca Ghirardi di Ravenna. Derby reggiano nel girone B di Prima, tra due delle "nostre" tre formazioni (l’altra squadra è il Boca Barco): si sfideranno Celtic Cavriago (7) e Quattro Castella (13). Arbitra Alberto Duci di Reggio. Nel girone C il Daino Santa Croce (14) riceve l’ancora imbattuta Vis San Prospero (17). Direzione affidata a Cavallari di Finale Emilia. Due gare in Seconda. Nel girone B la Virtus Calerno (14) ospita il Levante (10): in questo caso il fischio d’inizio è alle 14.30. Arbitra Rupinder Singh di Reggio. Poi il girone E: alle 15 trasferta per il Fellegara (12) sul campo del Fox Junior Serramazzoni (19). Arbitro: Thomas Montunato di Modena. Un solo antipasto in Terza: il Fogliano (6) riceve lo Sporting Tre Croci (11). Direttore del match Davide Bonazzi di Reggio.