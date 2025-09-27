Calcio dilettanti: oggi sette anticipi. Il Montecchio vuole il quinto hurrà consecutivo

Sono sette gli anticipi in programma oggi fra i dilettanti. Doppio appuntamento per le reggiane in Promozione: nel girone A, alle ore 15, il Montecchio (12) vuole continuare il percorso netto. Ospiterà il Carignano (6): i giallorossi di casa ne hanno vinte quattro su quattro, segnando 7 gol e non subendone nemmeno uno. Un inizio strepitoso. Arbitrerà Giona Cavallari di Finale Emilia.

Sempre alle ore 15 in campo per il girone B il Casalgrande (0). Situazione totalmente diversa: i rossoblù ne hanno perse quattro su quattro, e andranno sul difficile campo della Sanmichelese (9) che ha vinto tutte le tre partite disputate. Nel mirino i primi punti, per lasciare l’ultimo posto della classifica. Arbitro designato: Francesco Stano di Modena.

Un match in Prima categoria: nel girone C, sempre alle 15, ecco il Boca Barco (3) impegnato sul terreno di gioco della Madonnina (1). Per i reggiani, per ora, una vittoria e una sconfitta. Arbitro: Mattia Monaco di Bologna.

Due antipasti in Seconda categoria: alle ore 15.30, nel girone D, derby appenninico interessante tra Vetto (6) e Carpineti (4). Gialloverdi a punteggio pieno, e Carpineti imbattuto. Direzione di gara affidata a Salvatore Pace di Reggio Emilia. Nel girone E si gioca alle ore 15: il Reggiolo (4) è pronto a ricevere la Virtus Possidiese (4). Arbitro: Giancristoforo Allegra di Modena.

Due anche le partite di Terza categoria (inizio ore 15.30). Nel girone A altro derby montanaro sarà quello tra Ramiseto (1) e Gatta (6). Gialloblù senza vittorie, granata vincenti nelle prime due. Arbitrerà Vincenzo Saggiomo di Reggio Emilia. Nel girone B sfida tra Sporting Tre Croci (3) e Invicta Gavasseto (0), alla ricerca dei primi punti. Arbitro: William Manfo Teboko di Reggio Emilia.

