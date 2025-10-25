Calcio dilettanti: oggi si giocano nove anticipi dall’Eccellenza alla Terza categoria. L’Arcetana deve reagire dopo 4 kappao di fila

Parte oggi il fine settimana dilettantistico e lo fa con nove partite, Eccellenza compresa. Proprio da lì cominciamo: l’Arcetana (6 punti) sta vivendo un momento complicato con ben quattro sconfitte consecutive, e cercherà riscatto sul campo più difficile di tutti, almeno per il momento, ovvero quello della capolista Agazzanese (22).

Dopo le prime quattro gare senza sconfitte, i biancoverdi ne hanno perse quattro di fila e di certo il calendario oggi non è benevolo: i piacentini ne hanno vinte sette su otto, con un pareggio. Alle ore 15 Gianluca Noto di Pisa fischierà l’inizio.

Bis di gare in Promozione (sempre alle 15). Nel girone A il Boretto (14) è alla ricerca della quarta vittoria di fila, e ci proverà ospitando il Vezzano (2) che, invece, cerca la prima esultanza dell’anno. Umori completamente diversi: oggi in casa gialloblù comincerà l’era di mister Mauro Reggiani, che sostituisce l’esonerato Andrea Unni, e l’obiettivo è risollevare questo Vezzano in difficoltà. Arbitro: Francesco Stano di Modena.

Nel girone B il Masone (14) è protagonista di un grande avvio: riceverà, però, una Virtus Correggio (10) galvanizzata dalle ultime due vittorie.

Direzione di gara affidata ad Andrea Meloro di Parma.

In Prima categoria si gioca nel girone C (ore 15): il Guastalla (15), capolista (5 vittorie e una sconfitta), ospiterà la Virtus Libertas (9) che è in serie utile da tre gare. Arbitrerà Dejvis Balla di Piacenza.

Tre gli appuntamenti con la Seconda categoria. Nel girone B si gioca alle 14.30: l’Fc 70 Sant’Ilario (13) andrà sul campo del Corte Calcio (6) che dopo la vittoria all’esordio non ha più vinto nelle ultime cinque. Arbitro: Fabio Zandonella Callegher di Piacenza.

Nel girone D (ore 15) ecco il match tra Saxum (3) e Montecavolo (5). Occupano al momento le due posizioni valide per i playout, ed entrambe sono reduci da due sconfitte. Arbitrerà Salvatore Pace di Reggio Emilia.

Nel girone F, sempre alle 15, il San Faustino (5) è penultimo e cercherà punti sul campo dell’Audax Casinalbo (6). Arbitro: Gabriele Mautone di Modena.

Due antipasti di Terza categoria (ore 15). Nel girone A la Reggio Calcio (9) riceverà l’Under 21 del Real Casina (4). Arbitro: Hicham Naili di Reggio Emilia.

Nel girone B l’Under 21 del Montecchio (3) è ultima e andrà sul campo della Cortilese (10). Arbitro: Marino Venturelli di Modena.