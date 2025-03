Calcio dilettanti. Oggi si giocano tre anticipi

Sono tre gli anticipi di oggi (ore 15).

In Seconda (D) gioca la capolista Novellara (49 punti) sul campo dello Sporting Club Sant’Ilario (26). Il Novellara punta al +11 sulla Virtus Mandrio per proseguire la strada verso il titolo. L’arbitro è Denis Poli di Reggio Emilia.

Nel girone E, invece, il Real Casina (31) ha la chance di portarsi a 34 punti, e cioè momentaneamente a -2 sul Carpineti 4° in classifica: i biancorossi oggi ospiteranno l’ultima della classe, l’Eagles Virtus Ancora Sassuolo (3). Arbitro: Lorenzo Montagna di Reggio Emilia.

Ecco anche due risultati di due recuperi di questo girone; il Carpineti (36) ha battuto per 2-1 il Roteglia (23) grazie a Ricci (40’) e Zurli (rigore al 75’); in mezzo il temporaneo pari di Borrelli su rigore (65’). Vittoria anche per la Boiardo Maer (22) in chiave salvezza: 1-0 sulla Casalgrandese (23) firmato Buontempi (1’).

Tornando ad oggi, chiudiamo con la Terza: il Coviolo (25) ospiterà il Rivalta (37). Arbitro: Hicham Naili di Reggio Emilia.