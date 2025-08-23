Calcio dilettanti. Oggi tante amichevoli sui campi del territorio

Quello odierno sarà un sabato ricco di amichevoli. Si parte questa mattina alle 10.15 al campo sportivo di Casenuove con la sfida tra Gambassi e Capraia. I padroni di casa hanno iniziato la preparazione per il campionato di Prima Categoria lunedì scorso, mentre i neopromossi in Seconda Categoria gialloblu sono tornati al lavoro due giorni dopo. Sarà quindi un test interessante per i tecnici Falco e Gaccione per capire come la squadra ha assorbito i primi duri carichi di lavori di questi giorni, oltre che per affinare l’intesa in campo ed integrare i nuovi. I giallorossi termali hanno mantenuto la guida tecnica, ma hanno cambiato tanto a livello di organico, il Capraia ha fatto esattamente l’opposto.

Alle 16 al Castellani di Montelupo, poi, prima uscita ufficiale sul campo anche per gli amaranto locali di Promozione che ospiteranno i pari categoria della Fortis Juventus, appena retrocessa dall’Eccellenza. Anche in questo caso mister Lucchesi sarà chiamato a valutare il lavoro dei primi cinque giorni di allenamenti agli ordini del preparatore atletico Davide De Fraia, una delle novità stagionali nello staff amaranto con il fisioterapista Matteo Bini. Confermati, invece, sia il vice allenatore Tommaso Galgani che il preparatore dei portieri Luca Martelli. Per la Fortis Juventus si tratta invece della seconda amichevole dopo l’1-1 di mercoledì scorso con la Settignanese (Promozione).

Alle 17 poi sarà la volta del Montespertoli, impegnato a I Giardinetti di Lamporecchio contro la LampoMeridien. Per i gialloverdi di mister Sarti, al lavoro da giovedì 7 agosto per preparare il loro quarto campionato in Eccellenza, si tratta del secondo test dopo il 3-0 subito in casa dal San Donato Tavarnelle (Serie D). Stavolta l’avversario sarà di categoria inferiore (Promozione), ma di quelli ambiziosi.

Infine alle 18 classico triangolare estivo (gare di 45 minuti ciascuna) per il Ponte a Cappiano di Seconda Categoria, che a Peccioli sfiderà prima il Tirrenia (formazione di pari livello) e poi i padroni di casa che militano in Prima Categoria.