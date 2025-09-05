Calcio dilettanti. Partenza lanciata per il Civitella

Domenica è partita l’Eccellenza col botto per le squadre forlivesi con lo storico successo 1-2 del Fratta Terme, sul campo della rifondata Spal e col 2-0 dell’Fcr Forlì in casa col Massa Lombarda. Buona anche la partenza del Civitella, nel campionato di Promozione: battuto 2-1 il Bagnacavallo grazie a una doppietta di Lucarelli (69’ e 90’).

Sulla panchina del club del presidente di lungo corso Luciano Silvestri c’è mister Gianni Gardini, confermato dopo l’ottimo campionato (come subentrato) della passata stagione, chiuso al nono posto con 45 punti. Al suo fianco a comporre lo staff tecnico il fido secondo allenatore Fabio Mambelli, assieme al preparatore atletico Enrico Peperoni e al preparatore dei portieri Andrea Fiumi. Domenica prossima per la squadra biancazzurra, è in programma il match in trasferta sul campo ravennate della Reno Sant’Alberto.

Tra domani e domenica al via anche i campionati di Prima e Seconda Categoria e la prima giornata del memorial Renzo Resta per le formazioni di Terza Categoria.

Franco Pardolesi