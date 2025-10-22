Calcio Dilettanti. Pgs Smile,. Battaglioli out
Serata di Coppe per la Terza categoria (20,30) con gli ottavi di finale del tabellone modenese che regala tre pass per quello regionale. Si giocano Cimone-Serramazzoni (a Sestola), Eagles V. Ancora-Montefiorino, Union 81-Academy TdC (al ’Caduti di Superga’ di Vignola), J. Fiorano-A. Solignano, Castelfranco-Manzolino, Sozzigalli-Roveretana (a Limidi), Monari Nasi San Damaso U21-Baracca Beach, Ganaceto-Monari Nasi. I quarti sono previsti per il 19/11, oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass regionale.
Panchine. Sono saltate due panchine in Prima categoria dopo le gare del fine settimana. Nel girone ’C’ la Madonnina (5 punti in 6 gare) ha sollevato dall’incarico Michele Cavuoto alla terza stagione in neroverde, affidando la squadra al tecnico della Juniores Adolfo Fini. In Prima ’D’ cambia anche la Pgs Smile (3 punti in 6 gare e 4 ko di fila) che ha esonerato Fabio Battaglioli e il vice Ivano Lanzarini: per la sostituzione si parla di Napolitano, da poco esonerato dal Castelfranco, ma anche Cioni ex Spilamberto e Melli (ex Madonnina) sono in corsa.
