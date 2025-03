Calcio dilettanti. Poker Casumaro nel recupero. Ora la classifica fa sorridere

Il Casumaro cala il poker al Monte San Pietro e consolida la rimonta alla zona play playoff. Al terzo tentativo i rossoblù, sull’impianto in erba sintetica di Portomaggiore, hanno regolato la formazione bolognese con un eloquente 4-0, con reti di Govoni e Sarto nel primo tempo, e Benini e Daniel nella ripresa. E’ il decimo risultato utile consecutivo per la squadra guidata da Sergio Rambaldi, l’ultimo recupero che rimaneva ancora da disputare in un calendario che per Benini e compagni si era fatto complicato.

E invece il destino ha voluto che proprio nelle gare da recuperare siano arrivati addirittura tre successi di fila che hanno rilanciato in classifica la formazione centese. Ora il Casumaro ha 41 punti, settimo posto e a solo 6 lunghezze dai playoff. C’è da stropicciarsi gli occhi in casa rossoblù.

"Il risultato non è mai stato in discussione, nonostante avessimo di fronte una delle squadre più in forma del girone – afferma il direttore sportivo Marco Marani – Prima del vantaggio di Govoni abbiamo costruito tre occasioni davanti al portiere, finché non abbiamo sbloccato il risultato con Govoni, ben imbeccato da Sarto. Da lì in avanti è stata una strada in discesa".

La classifica vi sorride, avete preso in considerazione la possibilità di andare ai playoff? "Il nostro orizzonte è affrontare una partita alla volta e poi tirare le somme". Domenica prossima il Casumaro sarà alle prese con il derby a domicilio con il Consandolo. Rambaldi sarà senza capitan Benini, che dovrà scontare un turno di squalifica, ma torna a disposizione Slimani.

In Coppa la Centese si è arresa al Bentivoglio. A San Matteo della Decima, per il solito problema del Bulgarelli, che non è omologato per le partite in notturna, i biacocelesti hanno ceduto 4-0 al Bentivoglio, che così passa il turno e si qualifica per le semifinali.

Di conseguenza l’unica ferrarese rimasta in lizza è la Comacchiese. E dire che la Centese sembrava la favorita, ma il Bentivoglio è entrato in campo con la giusta dose di determinazione e ha sovvertito il pronostico. Non cerca alibi il direttore sportivo biancoceleste Fabio Pivanti: "Per tutti i 90’ abbiamo subito il gioco del Bentivovoglio, mi auguro sia stata solo una giornata storta. Tenevamo molto a passare il turno, ma a volte ci sono anche gli avversari. Abbiamo perso per demerito nostro, siamo incappati nella peggior prestazione dell’anno. Già alla fine del primo tempo eravamo sotto di due gol, nella ripresa abbiamo incassato gli altri due".

Domani alle 15 al Bulgarelli la Centese riceve la diretta concorrente per i playoff la Valsanterno; prima della gara ci sarà la sfilata dei ragazzi del settore giovanile.

Franco Vanini