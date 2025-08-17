Calcio dilettanti. Portuense al lavoro. Il piano di risalita parte dai giovani

Domani alle 18 comincerà la preparazione la Portuense, intenzionata a risalire quanto prima nella categoria superiore dopo il deludente campionato scorso, la retrocessione e l’avvento dell’Arredo Uno come sponsor. Rispetto a poche settimane fa la squadra è stata rivoluzionata dal nuovo direttore sportivo Juri Roda. "La squadra è completata – racconta il direttore generale rossonero e responsabile del settore giovanile Marcello Rinaldi – è rimasto uno spazio per un eventuale attaccante in più. C’è stato un forte travaso dalla Juniores Elite, sono dieci inserimenti, chiara dimostrazione di quanto crediamo nel nostro vivaio. Se dovesse arrivare il centravanti, peraltro già individuato, diventerebbe competitiva per la promozione, anche se naturalmente prima è necessario amalgamare i tanti nuovi arrivati". Sono arrivati Adriano Pàrpalov (Pontelagoscuro), il trequartista Andrea Frustaglia (Galeazza, un ritorno), il difensore Andrea Zuari (Galeazza, altro ritorno), Anoire Ambrosecchia (Consandolo), il centrocampista Davide Pavinato (X Martiri), il centrocampista Samuele Franceschini (Basca, figlio di Fabio, ora al Copparo), il portiere Mickael Stracuzzi (X Martiri), Matteo Minarelli (centrocampista, Mesola), il portiere Nicola Piazzi (Sant’Agostino), il difensore Francesco Trotta (Consandolo), l’attaccante Giosuè Vallesani (Dogatese, un ritorno), l’attaccante Nicola Buoso (X Martiri). Nuovo anche l’allenatore, Andrej Skabar. Primo test il 27 agosto alle 20 contro il Gallo.