Calcio Dilettanti. Prima, Seconda e Terza stoppate dal maltempo. La Cittadella anticipa a Montecchio

Come previsto la pioggia ha dimezzato i campionati dei dilettanti: rinviati in blocco i campionati di Prima, Seconda e Terza (oltre ai giovanili) decisione che ha portato qualche polemica perché molte gare si sarebbero comunque potute giocare sui sintetici (in Prima ’D’ erano 6 su 8). Oggi dunque l’unica modenese in campo per l’anticipo è la Cittadella (foto), che alle 14,30 gioca a Montecchio, anche se il campo dei reggiani è pesantissimo e oggi, se pioverà tutta la notte, sarà dura giocare. Per la truppa di Salmi la chance vincendo di salire a +7 sul Terre di Castelli.

Eccellenza. Dopo i 3 anticipi di oggi (ci sono anche Rolo-Correggese alle 14,30 e Brescello-Bagnolese alle 15) il resto della 9^ di ritorno si gioca domani (14,30): ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Montecchio-Cittadella 2 (oggi): Salmi al completo con il rientro anche di Covili dalla squalifica cerca l’ottavo successo nelle ultime 9 giornate. Nibbiano-Terre di Castelli X (campo ’Levoni’ di Piacenza): negli oronero, lanciati da 4 vittorie di fila, squalificato Hajbi, ko Gozzi, Massari, Uhunamure, Operato e Iori, in dubbio Scarlata che ha saltato la Coppa per una noia muscolare. Castelfranco-Colorno 1: dopo 2 successi Cattani cerca il tris senza gli squalificati Nait e Di Marcello e gli infortunati Savino, Laruccia e Bertetti, in dubbio per la febbre Gibertini e Giordano. Formigine-Salsomaggiore 1: la truppa di Sarnelli (5 risultati utili) deve fare e meno di Pappaianni (squalificato), Binini (infortunato), Iattici (operazione al naso) mentre è in dubbio Ricaldone. La Pieve-Agazzanese 2: per uscire dalla crisi (4 punti in 10 gare) i granata devono rinunciare a Rizzo squalificato e Guerzoni ko.

Promozione. I pronostici di Vincenzo Corrente per le gare di domani: Camposanto-Vezzano X (a San Felice), Arcetana-Nextgen 1 (al "Lari" di Reggio), Cdr-Quarantolese 1, Montagna-San Felice X (a Castelnovo Monti), Castellarano-Fiorano X, Cavezzo-Castelnuovo X2, Scandiano-Sanmichelese X (a Chiozza), United Carpi-Bibbiano X2.

Davide Setti