Calcio dilettanti. Prima sgambata per la Portuense. Squadra nuova, si punta al vertice

Prima sgambata per la Portuense. L’altra sera ha cominciato la preparazione la truppa rossonera alla guida di Andrej Skabar, il nuovo allenatore scelto dalla società rossonera per gestire la transizione dopo la retrocessione in Prima categoria. E’ una squadra completamente nuova, rivoluzionata rispetto a quella d’anno scorso dal lavoro del nuovo direttore sportivo Juri Roda. I giocatori si allenano nel campo in sintetico per preservare il campo centrale, che è stato rizollato da poco. L’obiettivo è un campionato di vertice, provando a complicare la vita alla protagonista annunciata del campionato, il Copparo grandi firme, che sta costruendo l’ambizioso e munifico Cesare Trio. E’ una squadra di nuovo conio ma con tanti elementi che vantano trascorsi nella categoria superiore, da Minarelli a Gessoni a Marcolini, che ha giocato anche tra i professionisti. La squadra è stata ultimata, manca una punta centrale, che il direttore generale Marcello Rinaldi sta cercando di portare in dote a Skabar prima dell’inizio del campionato. La prima amichevole è in programma il 27 agosto, al "Bellini" di Portomaggiore, contro il Gallo neo promosso in Promozione; sabato 30 agosto trasferta nell’Argentano contro il Santa Maria Codifiume, infine il 3 settembre a Gambulaga sfida contro il Savarna, formazione ravennate. A parte la partita a Santa Maria Codifiume, le altre due si disputeranno in notturna. Nel dettaglio sono arrivati anche Adriano Pàrpalov (Pontelagoscuro), il trequartista Andrea Frustaglia (Galeazza, un ritorno), il difensore Andrea Zuari (Galeazza, altro ritorno), Anoire Ambrosecchia (Consandolo), il centrocampista Davide Pavinato (X Martiri), il centrocampista Samuele Franceschini (Basca, figlio di Fabio, che ha vinto un campionato a Portomaggiore, ora al Copparo), il portiere Mickael Stracuzzi (X Martiri), Matteo Minarelli (centrocampista, Mesola), il portiere Nicola Piazzi (Sant’Agostino), il difensore Francesco Trotta (Consandolo), l’attaccante Giosuè Vallesani (Dogatese, un ritorno), l’attaccante Nicola Buoso (X Martiri).

f. v.