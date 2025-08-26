Calcio Dilettanti. Primi test importanti. Tutti i risultati dai campi

Proseguono le amichevoli delle squadre locali dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. La Real Cerretese cede solo 1-0 ad Altopascio al più quotato Tau. Questo lo schieramento biancoverde: Battini (70’ Cirillo), Orsucci, Dal Porto (46’ Sogli), Gargiulo (80’ Lapi), Romiti (46’ Bargellini), Mordagà (70’ Tramacere), Melani (60’ Volpi), Pievani (75’ Innocenti), Ferrara (46’ Mallardo), Bouhafa (80’ Shaid), Nieri.

Grazie ai gol nel primo tempo di Lotti e Rosi, invece, il Montespertoli piega 2-0 a Lamporecchio il LampoMeridien. Questa la formazione: Biotti (60’ Romano), Vallesi (60’ Corradi), Calonaci (60’ Nannetti), Fiaschi (60’ Spini), Trapassi (60’ Corsi), Lensi (60’ Mangani), Rosi (60’ Zefi), Bettoni (60’ Salvadori), Lotti (60’ Dogi), Maltomini (60’ Ciuffi), Biliotti (60’ Del Duca). Granucci e Mancini a riposo precauzionale.

Pari interno per 2-2 del Certaldo contro la Primavera del Pontedera, reti viola di Tanganelli e Dussol. Questi i titolari: Cicali, Pennini, Pinzani, Palumbo, Gistri, Mengue, Dussol, Tanganelli, Polenari, Sadik, Ciappi. Sono entrati Chesi, Bacciottini, Covino, Celoni, Cardinali, Alfani, Benedetti, Cesarano, Di Fiandra, Buica.

Bei successi per Montelupo e Castelfiorentino United. Gli amaranto regolano 3-0 al Castellani la Fortis Juventus con reti di Alicontri, Ferrmaca e Ulivieri. Questa la formazione: Lensi, Frilli (46’ Lelli), Cupo (46’ Riccomi), Ferrmaca (46’ Tremolanti), Pasqualetti (46’ Pucci), Alicontri (46’ Corsinovi), Ulivieri, Bartolozzi (46’ Chelini), Masoni (46’ Cerrini), Ndaw (46’ Celestre), Cintelli.

Al Neri 2-1 per i gialloblù valdelsani sull’Asta Taverne. Vantaggio di Corsi e gol partita di Boumarouan nella ripresa dopo il momentaneo pari ospite di Bandini. Questo l’undici iniziale castellano: Pulidori, Ballerini, Ippolito, Chiti, Mancini, Razzanelli (20’ Maltinti), Locci, Cenci, Maltinti, Bagnoli, Corsi. Sono entrati: Bartolozzi, Natali, Kajmaku, Fè, Murati, Cartocci, Bucalossi, Zohouli e Boumarouan.

Chiudiamo col Ponte a Cappiano, impegnato a Peccioli in un classico triangolare estivo (gare di 45 minuti ciascuna). I calligiani prima battono 2-0 il Tirrenia con reti di Gasbarro e Romboli e poi cedono 3-0 alla Pecciolese. Questo l’undici della prima gara: Puccini, Romboli, Landi, Huqi, Bucchioni, Madrigali, Franchi, Bellone, Rossi, Gasbarro, Mecca. Il secondo incontro è invece stato giocato da: Morgillo (30’ Puccini), Romboli (35’ Bucchioni), Landi, Huqi (28’ Bellone), Bruni, Madrigali, Vannini (32’ Mecca), Dervishi, Gasbarro (20’ Roggi), Lenti, Cosentino.

Simone Cioni