Calcio dilettanti: primo colpo per il Consandolo, è Malka dalla Dogatese. Piazzi, Pavinato e Buoso alla Portuense

E’ stato ufficializzato lunedì dalla Centese l’acquisto di Simone Tòffano, giovane attaccante che si è messo in luce nel Masi Torello Voghiera. Il ragazzo è cresciuto nel Frutteti, era stato adocchiato dal direttore sportivo dell’epoca Juri Roda e portato al Masi, l’anno scorso la sua consacrazione, con 18 gol all’attivo. "E’ il giovane che si è maggiormente distinto nel girone – afferma il direttore generale biancoceleste Nicola Cappabianca – Il ragazzo ha voluto fortemente la Centese, rifiutando proposte di società anche di categoria superiore". Rischia di sfumare l’arrivo di Pellielo, centrocampista l’anno scorso in forza al Sant’Agostino. "Ha preso tempo perché spera in un’Eccellenza, soprattutto una proposta dalla Spal, società dove è cresciuto". L’esperto bomber Costantini, decisivo nella promozione di due anni fa, è andato al Monte San Pietro. In Prima categoria è la Portuense la più dinamica sul mercato. Va in questa direzione l’arrivo dell’attaccante Nicola Piazzi dal Sant’Agostino, del centrocampista Pavinato e dell’attaccante Buoso dalla X Martiri. Dopo l’esodo del nucleo storico al Bando, il Consandolo ha messo a segno il primo colpo in entrata. Si tratta di Malka, attaccante prestante e di buona gamba, l’anno scorso nella Dogatese ma con trascorsi anche nell’Argentana. Il centrocampista della Portuense Braghiroli giocherà ad Ambrogio, nell’Amici di Stefano. Lascerà il club copparese invece l’esterno Boselli, che ha accettato la proposta della Codigorese. Il Codifiume ha trovato il centravanti per alzare il livello di incisività in attacco con Marku, ex della X Martiri. Infine Lombardi è il nuovo allenatore del Frutteti.

Franco Vanini