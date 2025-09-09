Calcio dilettanti. Promozione, niente bis per il Civitella. Coppa in Prima e Seconda Categoria
Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi nei dilettanti regionali dalla Promozione in giù. A Sant’Alberto in Promozione sconfitta di misura per il Civitella. Nella Coppa di Prima Categoria staccano il pass per il secondo turno Modigliana, Pianta, Meldola ed Edelweiss Jolly. In campo anche le squadre di Seconda Categoria nei gironi della prima fase di Coppa.
Promozione (2ª giornata): Reno-Civitella 1-0 (Quarta). Classifica: Riccione, Reno, Novafeltria, Misano, Savignanese 4; Civitella, Cervia, Bagnacavallo, Bellariva, San Pietro in Vicoli, Stella, Roncofreddo, Gambettola 3; Bakia Cesenatico 1; Diegaro, Classe, Bellariva 0.
Coppa Prima (1° turno): Santa Sofia-Modigliana 1-3 (Campacci; 2 Brunetti, Betti); Virtus Faenza Pianta 4-5 dcr (1-1, Emiliani, Zanotti); Meldola-Forlimpopoli 1-0 (Ouraga); Savio-Vecchiazzano 1-0 (Forti); Fiumanese-Edelweiss Jolly 0-2 (Benvenuti, Grizzi); Carpena-Fosso Ghiaia 3-4 (Morandi, Ragazzini rig., Spighi; 2 Castagnoli, Grifoni, Ferrini).
Coppa Seconda. Risultati prima giornata. Girone A: Valverde-Virtus San Mauro 1-0 (Briganti); Capanni-Borghigiana 0-1 (Ferrini). Girone B: San Colombano Italtex-Real Cava 3-1 (Balward, Bertaccini, Caputo; Cavina); Sporting Predappio-Medla 3-1 (2 Tani, Flamigni; Cigni). Girone C (2ª giornata): Around Sport-Dismano 1-3 (Akrab; Baha, Severi, Esposito), Atletic Frampula-Junior Gambettola 0-1 (Ambrosini). Classifica: Junior Gambettola 4; Dismano Utd 3; Carpinello, Atletic Frampula, Around Sport 1.
f. p.
