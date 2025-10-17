Calcio dilettanti. ’Quarto Tempo’ a Ferrara dal 23. Evento Figc nel quartiere fieristico

Ferrara si prepara a diventare la capitale del calcio dilettantistico italiano: dal 23 al 25 ottobre, il quartiere fieristico ospiterà la seconda edizione di “LND Quarto Tempo - L’Innovazione del Calcio Dilettantistico”, grande appuntamento nazionale promosso dalla Figc - Lega Nazionale Dilettanti (LND), con il patrocinio di Figc, Regione, Istituto Superiore di Sanità, Comune di Ferrara e Ferrara Expo. L’evento arriva dopo un mese di intensa collaborazione tra Lnd e la città estense, già protagonista con il Villaggio “Quarto Tempo” durante il Ferrara Sport Festival, che ha coinvolto centinaia di cittadini in attività sportive e inclusive, dal calcio balilla agli eSports, con il format “Il Calcio a Portata di Mano”.

La Lnd organizza e coordina le attività di Calcio a 11, Calcio a 5, Calcio Femminile, Beach Soccer ed Esports (Calcio Virtuale), promuovendo una visione del calcio come strumento di crescita sociale, inclusione, educazione e benessere. “Quarto Tempo” offrirà un programma ricco e trasversale, articolato in tavole rotonde, workshop tematici, laboratori, momenti formativi, confronti istituzionali e presentazioni di progetti di responsabilità sociale. Saranno affrontati temi chiave come la digitalizzazione e l’innovazione, la sostenibilità economica e ambientale, l’educazione alimentare e la prevenzione dei comportamenti a rischio, lo sviluppo del calcio femminile, la crescita del futsal e le sinergie con il sistema educativo e sanitario. L’evento coinvolgerà le principali componenti del sistema calcio, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, esperti di comunicazione e marketing sportivo, ricercatori e aziende partner. Tre giornate di dibattito e confronto che faranno di Ferrara un laboratorio di idee e buone pratiche per il futuro del calcio di base. "Un riconoscimento alla passione sportiva del nostro territorio e un’importante occasione di promozione per l’intera città", ha detto il sindaco Alan Fabbri.