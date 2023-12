Calcio dilettanti: quattro anticipi. Sporting pronto per il Castellarano. Il Reggiolo non vince da ottobre

Dei quattro anticipi di oggi tra i dilettanti ha tutte le attenzioni il derby Sporting Scandiano (21)-Castellarano (25).

Nel girone B di Promozione entrambe sono nella zona appena fuori i playoff. Un po’ più staccato lo Sporting, che non vince da due partite ed è in cerca dei tre punti. Si gioca alle ore 15 e arbitrerà Jacopo Maddaloni di Bologna.

Altro derby interessante in Prima categoria (C): il Reggiolo (9) ospiterà alle ore 14.30 il Gustalla (16). Biancorossi senza il difensore Bellini, fuori per un turno di squalifica. Il Reggiolo arriva da quattro sconfitte di fila e non vince dal 29 ottobre. Fischietto a Hicham Naili di Reggio Emilia. In Seconda categoria due anticipi. Nel girone B c’è (ore 14.30) Viarolese Sissa (21)-Fc 70 Sant’Ilario (8). Direzione di gara ad Andrea Carini di Parma. Nel girone E Boiardo Maer (17) che ospiterà l’Audax Casinalbo (6) alle ore 15. Arbitro: Pasquale Ragosta di Modena.

Terza: nel recupero del 9° turno gli Amici di Davide (16) hanno battuto 2-1 il Collagna (8). Decisivi Martinelli (15’) e Nuccini (40’). Gol della bandiera di Furloni (50’).