Calcio Dilettanti. Raffica di rinvii per maltempo. Ecco le gare in programma

Un sabato falcidiato da tantissimi rinvii di gare per maltempo. Partiamo dalla Promozione dove non ha retto il Tambrurrini di Montegiorgio per il match contro il Colli dell’ex Vagnoni. Per il resto bel colpo di Azzurra Sbt e Monticelli in trasferta rispettivamente a Casette Verdini e Porto Sant’Elpidio mentre cade la Palmense che, a questo punto, potrebbe lasciare spazio al Trodica che in caso di successo odierno sulla Vigor Montecosaro metterebbe la firma ormai definitiva per la vetta della classifica. Oggi giornata molto importante in Eccellenza con gli occhi puntati sull’Helvia Recina con la Maceratese che riceve il Tolentino per un derby fondamentale in alta classifica, spettatore molto interessato il Montecchio che intanto deve superare l’ostacolo Atletico Mariner. Montegranaro impegnato al La Croce nel derby della calzatura con la Sangiustese mentre il Monturano si gioca una chance importante in chiave salvezza ricevendo la visita di un Montefano decisamente in palla. Eccellenza ancora tutta da decidere sia in vetta che in zona salvezza e da verificare se il maltempo darò tregua nella giornata di oggi dopo i dieci match rinviati in totale nella giornata di sabato. Ecco il quadro completo dei dilettanti.

Eccellenza: Alma Juventus Fano-Urbino, Monturano-Montefano, Chiesanuova-Fabriano Cerreto, Ksport Montecchio-Atletico Mariner, Maceratese-Tolentino, Montegranaro-Sangiustese, Portuali Dorica-Osimana, Urbania-Matelica

Promozione B: Casette Verdini-Azzurra Sbt 1-2 (Del Brutto; Palladini, De Panicis), Cluentina-Palmense 1-0 (Camilloni), Elpidinese Cascinare-Aurora Treia 0-2 (Borrelli, BorrellI), Grottammare-Corridonia 0-0, Montegiorgio-Atletico Azzurra Colli rinviata, Porto sant’Elpidio-Monticelli 0-1 (Sosi), Settempeda-Sangiorgese 1-1 (Sfrappini; Pistelli), Trodica-Vigor Montecosaro (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Casette D’Ete-Camerino 0-1, Montecassiano-Real Elpidiense 3-2 Girone D: Invictus-Pinturetta 1-1, Piceno United-Petritoli 1-1, Acquasanta-Castoranese rinviata, Afc Fermo-Centobuchi 2-2, Cuprense-Comunanza rinviata, Real Montalto-Castel di Lama rinviata, Offida-Futura 96 rinviata, PedasoCampofilone-Real Eaghles Virtus Pagliare rinviata

Seconda Categoria. Girone G: Corva-Valtesino 0-4, Monte San Pietrangeli-Grottazzolina 2-2, Mandolesi-Tirassegno 0-4, Usa Fermo-Monte San Martino 1-3, Vis Faleria-Salvano 1-1, Avis Ripatransone-Atletico M.U. 3-1, Montefiore-Montottone rinviata, Piane Mg-PonzanoGiberto 1-0 Girone H: Monteprandone-Olimpia Spinetoli 0-0, Mozzano-Agraria 1-1, Castignano-Atletico Porchia 3-2, Croce Casale-Acquaviva rinviata, Maltignano-Vigor Folignano rinviata, Piazza Immacolata-Santa Maria Truentina rinviata, Venarottese-Jrvs Ascoli 2-1, Vis Stella-Atletico Gmd 1-1

r. c.