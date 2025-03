CALCIO DILETTANTI. Recuperi, con Grizzi esulta il Modigliana

Così le squadre forlivesi nei match di mercoledì sera. In Prima Categoria tre punti importanti per il Modigliana e buon punto del Vecchiazzano; in Seconda pari del Real Cava; nella coppa di Terza doppia eliminazione.

Prima Categoria, recuperi 22ª giornata: Savio-Vecchiazzano 1-1 (Bandini; Biondi), Modigliana-San Pancrazio 1-0 (Grizzi). Classifica: Bagnacavallo 45; Savarna 42; San Vittore 41; Santa Sofia 37; Pianta 34; Meldola33; Modigliana 32; Fusignano 31; Vecchiazzano 30; Carpena, Fosso Ghiaia 28; Sporting Predappio 27; Only e Savio 26; San Pancrazio 25; Marina 10.

Seconda Categoria, girone N (recupero 16ª giornata): Real Cava-Low Ponte Ravenna 1-1 (Orioli; Noschese). Classifica: 2000 Cervia 44; Mezzano 39; Casalborsetti 38; Fiumanese 35; Low Ponte 27; Porto Fuori, Vita 26; Fornace Zarattini 24; Romagna, Reda 22; Deportivo Roncadello 17; Punta Marina 13; Real Cava 8; Valmontone Castrocaro 6.

Terza Categoria (semifinali coppa): Sarsinate-Bagnolo 3-2 (2 Rossi, Rinaldini; Fagnocchi rig., Di Marco), Vigne-Bertinoro 1-0 (Berardi).

