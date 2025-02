Calcio dilettanti. Rolo-Formigine, Ferraboschi grande ex

Fra grandi ex sui due fronti e punti salvezza in palio quello di domenica sarà un Rolo-Formigine da brividi in Eccellenza. Reggiani e verdeblù sono le due squadre più in forma della zona calda, i primi reduci da 7 punti in 3 gare, i verdeblù (a +2 in classifica) capaci di vincere 5 delle ultime 7 gare uscendo dalla zona playout. Non sarà in panchina ma in tribuna per squalifica l’ex più speciale, quel Pietro Ferraboschi tecnico rolese (foto) che a Formigine ha vissuto 4 stagioni, quella storica della vittoria dell’Eccellenza 2011-12, la salvezza in D dell’anno dopo, poi le due di Eccellenza dal 2020 al 2022. "Conservo solo ricordi belli di Formigine – spiega Ferraboschi – la vittoria dell’Eccellenza e la salvezza in D sono due delle gioie più speciali della mia carriera, poi quando tornai nel 2020 purtroppo il Covid fermò la stagione, mentre l’anno dopo chiudemmo subito dietro le prime. Ora non ci sono più Masi e Arginelli, ma Formigine per me resterà sempre una piazza che porto nel cuore". Oltre al mister in casa rolese ci sono gli ex verdeblù Habib, Zito, Pappaianni e Maletti, dall’altra sponda Arati e bomber Napoli. "Gli ex saranno daranno ancora più pepe alla gara – prosegue - a 10 giornate della fine tutte le gare sono importanti, anche se non decisive. Noi stiamo recuperando i tanti infortunati e si vede, il Formigine ha cambiato molto e con i nuovi innesti è una squadra di spessore. Penso che entrambe giocheremo per vincere".

Promozione. La gara di mercoledì 19 Riese-La Pieve si gioca alle 15 invece che alle 20,30.

d.s.