Calcio dilettanti. Saetti Baraldi torna allo Sporting Scandiano

Continuano le novità di mercato fra i dilettanti. In Serie D arriva la conferma ufficiale a Lentigione del difensore Riccardo Capiluppi. Compirà 26 anni lunedì ed è fresco di vittoria del premio individuale di miglior centrale della scorsa Serie D.

Scatenato il solito Fiorenzuola, retrocesso in Eccellenza, che pesca ancora nel reggiano: ecco in rossonero il difensore del 1992 Luca Benedetti, che quest’anno ha vinto il campionato con la Correggese.

Sempre Eccellenza: il Terre di Castelli ha confermato Cristian Tzvetkov, seconda punta del 2000, ex Bagnolese e ha ingaggiato l’attaccante 2002 Denis Caniparoli dall’Arcetana. Un ritorno si concretizza in casa Sporting Scandiano, in Promozione: riecco Andrea Saetti Baraldi, difensore del 1990. Proviene dal Casalgrande, e due anni fa col rossoblù di Scandiano alzò la Coppa di Promozione. Prima lo ricordiamo, nel reggiano, anche con Rolo, Folgore Rubiera, Arcetana e Castellarano. Altre due conferme in casa Luzzara: resta l’esperto difensore del 1987 Matteo Bartoli (foto), e il giovane centrocampista del 2004 Matteo Saccani. Colpi per il Montecchio col puntero Francesco Boselli (2003) che rimane in giallorosso, e arriveranno Daniele Benassi, esperto mediano classe 1989 ex Bibbiano, e Daniele Manco, centrocampista del 2006 ex Lentigione. Intanto il Campagnola ufficializza un colpo che era già definito, e parliamo di Riccardo Zito, attaccante del 2000 ex Rolo e Arcetana. Ancora attivo il Casalgrande: ecco l’innesto di Alberto Pacella, reduce da metà stagione disputata a Castellarano. È un difensore del 1999 che ricordiamo anche con l’Arcetana. Ufficiale, in Prima categoria, l’arrivo al Daino Santa Croce della punta del 1991 Kassi Djidji Konstant, ex Original Celtic Bhoys. Anche un ritorno per il Daino, che riabbraccia il portiere Francesco Faso, classe 2004 ex Reggio Calcio. Il Celtic Cavriago ha prelevato dalla Sammartinese Alessandro Taglia, centrocampista del 1997.

g.m.