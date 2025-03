Calcio dilettanti. Sant’Agostino anticipa col Castenaso: si gioca alle 15

Dopo il Tropical Coriano c’è un’altra grande sulla strada del San’Agostino. Nell’anticipo odierno (ore 15) al "Renato Caselli" se la vedrà con il Castenaso terzo in classifica, reduce da una vittoria per 2-1 sull’Osteria Grande nel derby bolognese. Grazie a questo successo è salito al terzo posto, a quota 47, e a sole tre lunghezze dalla capolista Tropical Coriano. Il Sant’Agostino ha strappato un pareggio sul sintetico di Cattolica proprio al Coriano, nella tana della capolista. Sono ben 17 punti che dividono le due squadre, tuttavia mai dire mai, anche perché la formazione di casa è decisamente in palla, con 4 punti all’attivo nelle ultime 2 gare. Ci spera Massimiliano Biagi, al contempo consapevole della pericolosità dell’avversario: "E’ una partita difficile – sottolinea l’allenatore ramarro – il Castenaso non è arrivato al terzo posto per caso, dispone di diversi elementi di categoria. Giocatori del livello di Canova, Battaglia, Neri, Pescatore, Mariotti. E’ una squadra che ho visto più volte all’opera, quattro solo quest’anno. E’ una squadra affiatata da diversi anni assieme, gioca bene a calcio, temibile sui calci piazzati. Forte soprattutto sul loro campo in sintetico, dove ha raccolto la maggior parte dei punti, un loro punto di forza, che li avvantaggia; a Sant’Agostino giocheranno sull’erba, terreno di gioco dove perdono un po’ di pericolosità". Che cosa servirà alla sua squadra per aver ragione del Castenaso? "Servirà grinta e determinazione e mettere in pratica quanto abbiamo provato in allenamento". Può anticiparlo? "Si vedrà sul campo, non voglio dare al Castenaso nessun tipo di vantaggio". Potrebbe giocare Cremaschi? "Comincerà dalla panchina, come domenica scorsa con il Tropical, poi dovrei concedere uno scampolo di partita nel secondo tempo. Si era infortunato alla spalla nella prima giornata del girone d’andata, era stato operato; dopo tutti questi mesi di assenza è come fosse un nuovo acquisto". Anostini non ce la fa a recuperare, Roda è tornato a disposizione, a forte rischio Laurenti per via di una caviglia in disordine.

Franco Vanini