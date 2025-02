Calcio dilettanti. Sant’Agostino, Biagi in panchina. E’ il terzo tecnico della stagione

Si è chiusa rapidamente la crisi tecnica del Sant’Agostino, la cui panchina era rimasta vacante dopo le dimissioni presentate e accettate di Ruggero Ricci domenica sera, dopo la sconfitta con il Faenza nella sfida salvezza e le parole del tecnico. Il nuovo allenatore è Massimiliano Biagi, ha allenato il Russi l’anno scorso e prima ancora la Valsanterno e l’Anzolavino. E’ stato anche selezionatore della Rappresentativa Regionale Under 17. E’ di Anzola Emilia, ha 48 anni, allena da 15, torna in pista dopo alcuni mesi. "Conoscevo l’uomo e l’allenatore, lo apprezzo in entrambe le vesti", così motiva la scelta del nuovo allenatore il direttore sportivo Marco Secchieroli.

Ieri sera ha guidato il primo allenamento dei ramarri, per prendere confidenza con la squadra. Non sarà una scoperta per lui, in quanto aveva visto all’opera la squadra al "Renato Caselli" contro il Mezzolara nel girone d’andata.

"A Biagi ho chiesto ovviamente la salvezza, raggiunta il prima possibile", racconta le aspettative il direttore sportivo. Massimiliano Biagi è il terzo allenatore del Sant’Agostino in questa stagione: dapprima la scommessa Cristiano Bolognesi, un allenatore giovane che aveva condiviso con Secchieroli l’esperienza al Galeazza, portato ai playoff di Prima categoria; a novembre gli era subentrato Ruggero Ricci, ma anche l’avventura dell’ex allenatore del Masi Torello Voghiera si è rivelata effimera.

Ora un nuovo corso in casa ramarra, sperando che possa davvero dare una svolta alla stagione.

Il primo banco di prova del nuovo allenatore biancoverde sarà domenica prossima nel Bolognese, sul sintetico di Osteria Grande, una matricola dell’Eccellenza, dominatrice del campionato di Promozione lo scorso campionato, che sta bruciando le tappe nella nuova categoria.

Il presidente Bruno Lenzi si aspetta uno scatto d’orgoglio da parte di Laurenti e compagni, dopo una triste serie negativa che ha complicato la classifica e obbligato tutto il mondo dei ramarri a un drastico ridimensionamento degli obiettivi per questa stagione.

Franco Vanini