Calcio dilettanti. Scatta la Seconda

E in Terza Categoria oggi il ‘Memorial Resta’

di FRANCO PARDOLESI
13 settembre 2025

Parte in questo fine settimana il campionato di Seconda Categoria, che vede in campo cinque formazioni forlivesi divise in due gironi. In campo anche la Terza con i match del memorial Renzo Resta, ovvero la Coppa. Ecco le gare in programma.

Seconda Categoria. Girone N: oggi, alle 15.30: San Colombano Italtex-Sporting Predappio. Domani: Carpinello-Romagna, Low Ponte-Medla, Real Cava-San Zaccaria. Girone O: domani (15.30) Atletic Frampula-Junior Cervia.

Terza Categoria. Per il memorial Renzo Resta queste le gare della seconda giornata in programma oggi alle 15.30. Girone A: ArtusiAnna-Bertinoro, Union Sammartinese-Deportivo Bagnolo. Classifica: Bertinoro 3; ArtusiAnna, Deportivo Bagnolo 1; Union Sammartinese 0. Girone B: Valmontone-Predappio, Fcr Forlì-Sporting Castrocaro. Classifica: Valmontone Dovadola 3; Fcr Forlì, Predappio 1; Sporting Castrocaro 0. Girone C (3° giornata): Junior Romagna-Vallesavio, Vigne-Aurora, riposa la Longianese. Classifica: Vallesavio 6; Vigne, Aurora 3; Junior Romagna, Longianese 0.

f. p.

