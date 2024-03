Calcio dilettanti. Scivolone Vianese. Sassi esalta Boretto

Un risultato inaspettato: la Vianese ha perso 2-1 (non basta Veratti, decisivi Di Guglielmo e Buffagni) sul campo del Castelnuovo e non ha effettuato il controsorpasso sul Bibbiano/San Polo. Nel girone B di Promozione ora la situazione è questa: Bibbiano primo a 64 (con una gara in meno), Vianese seconda a 63 e occhio all’Arcetana che con 61 punti è rientrata ufficialmente in corsa. Il Bibbiano recupererà la gara mercoledì alle 14.30 sul campo dello United Carpi (5° con 49 punti). E domani c’è Arcetana-Bibbiano/San Polo… Nel girone A una doppietta di Samuele Sassi (foto) ha firmato il 2-0 del Boretto (33) sul campo del Carignano (34): reggiani ora a +1 sulla zona playout.

A causa dell’infrasettimanale, oggi c’è un solo anticipo: in Seconda (girone D) l’Atletico Bibbiano Canossa (35) 2° in classifica ospita la Reggio Calcio (16) ultima della classe a Bibbiano (ore 15). Arbitro: Alberto Catellani di Reggio Emilia.