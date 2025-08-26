Calcio dilettanti. Scoppiettante amichevole tra Gambassi e Capraia con valanga di gol

GAMBASSI3CAPRAIA4

GAMBASSI: Sabatini T., Maccianti, Buscè, Salucci, Dini, Baragli, Scarselli, Oliva, Paoletti, Borgognoni, Palmiero. Sono entrati: Turini, Posarelli, Signorini, Stefanelli, Beconcini, Marchi, Hamedani, Pieragnoli, Ezzyani. All. Falco.

CAPRAIA: Sabatini E., Pagliai, Grossi, Monfrecola, Allegri, Tramacere, Cioni, Fornai T., Fornai S., Pellegrini, Ciulli. Sono entrati: Ferri, Bagni, Grosso, Cassandro, Cissè. A disp.: Colaianni, Nencioni. All.: Gaccione.

Reti: 8’ e 37’ Paoletti; 19’ Scarselli; 25’ Fornai S.; 52’ Cassandro; 61’ autogol; 78’ rig. Ciulli.

GAMBASSI TERME – Scoppiettante amichevole al campo di Casenuove tra il Gambassi, iscritto al prossimo campionato di Prima Categoria e il Capraia, neopromosso invece in Seconda Categoria. Pronti via e i gialloblù ospiti si guadagnano un calcio di rigore, ma Pellegrini si fa parare da Tommaso Sabatini la conclusione dagli undici metri. Così, col passare dei minuti sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco portandosi sul 2-0 con Paoletti e Scarselli, prima che Samuele Fornai accorci le distanze per la squadra di Gaccione. Prima dell’intervallo, però, ci pensa ancora Paoletti ad allungare per i termali. Nella ripresa, poi, classica girandola di cambi con il Capraia che mostra più qualità. I ragazzi di Gaccione riescono prima a pareggiare con Cassandro e un’autorete poi a trovare anche la rete del definitivo 4-3 con il tiro dal dischetto trasformato stavolta da Ciulli, che poco prima aveva ripreso il posto di Cissè, costretto a uscire per un problema fisico dopo essere entrato in avvio di ripresa. Adesso il Gambassi tornerà in campo sabato, sempre a Casenuove, contro il Monterappoli (altra compagine di Seconda Categoria), mentre il Capraia sarà di scena già domani sera a Castelfranco contro i pari categoria locali.

Si.Ci.