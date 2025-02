CALCIO DILETTANTI. Seconda Categoria, atteso ad Alfero il Collinello capolista

Così le formazioni forlivesi del fine settimana di Seconda e Terza Categoria. In Seconda, gruppo N, rinviato il match interno della Fiumanese col Deportivo Roncadello per la scomparsa del dirigente Marco Silvagni (ne riportiamo in pagina). Nel gruppo O match in trasferta per il Collinello, primo in classifica. In Terza il Medla, secondo, a caccia di punti in casa dell’Aurorta, terzo.

Seconda Categoria, 17ª giornata. Girone N. Oggi: Vita (23)-Valmontone Castrocaro (6). Domani: Romagna (18)-Real Cava (7). Girone O. Domani: Alfero (19)-Collinello (41), Perticara (20)- Italtex San Colombano (19) e Dismano Utd (22)- Atletic Frampula (25)-Perticara (19).

Terza Categoria, 17ª giornata. Oggi (14.30): Aurora (31)-Medla (32), Predappio (15)-Torresavio (34), Carpinello (30)-Sarsinate (27), Junior Romagna (4)-Bagnolo (19), Bertinoro (29)- Union Sammartinese (17), Civitella B (9)-ArtusiAnna (20), Vallesavio (14)-Vigne (20).

f. p.